Purgstall richtet Blick nach oben

Mit wichtigem 2:1-Erfolg in Herzogenburg haben Purgstalls Kicker Anschluss an das Tabellenmittelfeld gewahrt. Gegen Würmla wollen sie nun nachlegen.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Moser blieb auch im dritten Spiel in Serie ungeschlagen und sammelte trotz zahlreicher Ausfälle drei doppelt wertvolle Punkte bei Tabellenschlusslicht Herzogenburg. Dank des Sieges richten die Erlauftaler ihren sportlichen Blick wieder nach oben. Das Tabellenmittelfeld ist in Griffweite. Mit einem weiteren Erfolg bei Tabellennachzügler Würmla ist der Sprung auf Platz sieben möglich.

Für Moser steht eines fest: „Das ist, wie auch unser letztes Saisonspiel in Spratzern, eine richtungsweisende Partie. Wir wollen diese interessante Aufgabe erfolgreich bestreiten, Punkte sammeln, um uns endgültig im Tabellenmittelfeld festsetzen zu können.“ Die Ergebnisse der Purgstaller Kicker sind umso erstaunlicher, da dem Team seit Wochen der Verletzungsteufel zu schaffen macht. headtopics.com

OberarmbruchBesonders schlimm erwischte es Benedikt Schiefer, der sich beim Remis gegen Seitenstetten einen Bruch des Oberarmes zugezogen hatte. Der Defensivspieler wurde bereits in Amstetten erfolgreich operiert, wie Moser berichtet: „Der Oberarm wurde mit einer 18 Zentimeter lange Schraube fixiert. Ich hoffe, dass seine Verletzung gut verheilt und er uns im Frühjahr wieder voll fit zur Verfügung steht. Er war zuletzt ausgezeichnet in Form, deshalb schmerzt uns sein Fehlen sehr.“ Leandro Morina stand in Herzogenburg aufgrund seiner Sprunggelenksblessur ebenfalls nicht zur Verfügung.

Des Weiteren fehlten Constantin Scharner (private Gründe) und Emre Koc aufgrund seiner Gelb/Rot-Sperre gegen Seitenstetten. Ein gelungenes Comeback feierte hingegen Offensivspieler Lukas Wöran, der nach seiner Bänderverletzung nach sechs Wochen Zwangspause ein starkes Spiel ablieferte. Selbiges gilt für Matthias Käfer, der zum ersten Mal in der Startformation stand und das wichtige 2:0 erzielte. headtopics.com

