Richard Lugner trauert um Sonja Schönanger

Gerade erst feierten sie noch gemeinsam seinen 91. Geburtstag. Nun ist sie nicht mehr da. Richard Lugner ist erschüttert, kann es noch immer nicht ganz fassen. Gegenübererklärt er, dass auch seine anderen Tierchen total fertig sind, seit sie vom Tod Sonja Schönangers erfahren haben.Der Baumeister erzählt zudem, dass er seinen"Käfer" zuletzt noch auf seiner Feier gesehen habe:"Da hat sie einigen gesagt, dass sie Kreuzschmerzen hat".

"Ein Gast hat sie dann zum Taxi gebracht und sie ist angeblich in die Rudolfsstiftung gefahren", erinnert sich Lugner.Am Sonntag habe es noch ein Telefonat gegeben:"Da war noch Hoffnung". Doch die Lage dürfte sich trotz und Segen von oben innerhalb kürzester Zeit verschlimmert haben. So habe sie"Kugelfisch" Dina am Dienstag besucht:"Da hat sie schon schlecht ausgesehen und Mittwoch war ihre Stimme schon sehr schwach".

