Tod mit 59! Tragödie um Lugners 'Käfer' Sonja

Vor kurzem hat sie mit ihm noch den 91. Geburtstag gefeiert - jetzt trauert Richard Lugner um"Käfer" Sonja Schönanger. Sie wurde nur 59 Jahre alt.Tragödie um Sonja"Käfer" Schönanger. Wie Richard Lugner gestern abend bestägte, ist eine seiner Begleiterinnen, Sonja Schönanger, in der Nacht auf Donnerstag gestorben. Lugner zu"Heute":"Leider ist ,Käfer' heute Nacht verstorben. Ich habe mit ihr zuletzt Sonntag telefoniert.

" Die anderen"Tierchen" sind vom Ableben Schönangers bereits informiert worden, reagierten geschockt."Wir sind alle sehr betroffen, weil sie eigentlich das blühende Leben war", erzählt Lugner. Seine Ex-Frau Mausi Lugner:"Es tut mir sehr leid, mir fehlen echt die Worte, es ist so tragisch. Sonjas Vater lebt noch, es ist sehr tragisch, wenn Eltern ihre Kinder betrauern müssen.

