Pensionist zündet sich trotz Sauerstofftherapie Zigarette an

Zahlreiche Rettungsteams rasten am Freitag in die Haeckelstraße in Wien-Liesing. Ein Pensionist bekam zur Mittagszeit im Altersheim eine Sauerstofftherapie und zündete sich trotz seiner Nasenbrille im Raucherraum offensichtliche eine Zigarette an. Ein verheerender Fehler." bestätigt, erlitt der Patient bei dem Zwischenfall massive Verbrennungen und schwere Verletzungen.

Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!

Weiterlesen:

Heute_at »

Borussia Dortmund: Auch ein „dreckiger Sieg“ ist ein SiegDas Startelf-Comeback von Marcel Sabitzer für Borussia Dortmund ist gelungen. Der Steirer nahm am Mittwoch beim wichtigen 1:0-Sieg von Borussia Dortmund in der Champions League bei Newcastle... Weiterlesen ⮕

Tirol: Mit Zigarette eingeschlafen → Wohnungsbrand in WörglWÖRGL (TIROL): Am 25. Oktober 2023 ereignete sich gegen 11:30 Uhr im zweiten Stock eines Wohnhauses in Wörgl ein Brand. Ein 49-jähriger Österreicher war beim Rauchen einer Zigarette eingeschlafen. Weiterlesen ⮕

Zigarette löste Wohnungsbrand in Wörgl aus: Bewohner mit Verletzungen im SpitalAm Mittwoch gegen 11.30 Uhr wurde der Leitstelle Tirol ein Brand im obersten Stockwerk eines Wörgler Wohnhauses gemeldet. Kurz darauf rückte die lokale Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 45 Mann an, um das Feuer zu löschen. Weiterlesen ⮕

Beim Online-Zocken verloren? So bekommt man das Geld zurückEin Betroffener schildert, wie einfach er Tausende Euro zurückerhielt – und ein Anwalt erzählt aus seiner Praxis Weiterlesen ⮕

Venedig setzt Flutschutztore ein, um Flutwelle abzuwehrenDie Stadt Venedig hat beschlossen, Flutschutztore einzusetzen, um sich vor einer Flutwelle zu schützen. Die Barrieren könnten auch in den nächsten Tagen aufgestellt bleiben, da heftige Regenfälle erwartet werden. Das milliardenschwere Bauprojekt war umstritten. In der Nacht auf den 13. November 2019 wurde Venedig von einer katastrophalen Flutwelle heimgesucht. Weiterlesen ⮕

Klimaticket für ein Tattoo: Umweltministerin startet ungewöhnliche KampagneUmweltministerin Leonore Gewessler hat eine ungewöhnliche Kampagne gestartet, bei der Besucherinnen und Besucher von Festivals ein Klimaticket für ein Tattoo erhalten. Insgesamt wurden 33 Tattoo-Motive entworfen und 42 Personen wurden tätowiert. Die Kampagne soll junge Erwachsene ansprechen und auf das Thema Mobilitätswende aufmerksam machen. Weiterlesen ⮕