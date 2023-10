Insolvenzantrag für Signa Sports United gestellt

27.10.2023 13:37:00 / Herkunft: DiePressecom

Das Unternehmen Signa Sports United hat beim Amtsgericht Bielefeld einen Insolvenzantrag gestellt. Der vorläufige Insolvenzverwalter wurde bereits vom Gericht bestimmt. Signa Sports United ist eine Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Berlin und notiert an der Börse. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren erheblich an Wert verloren und kämpft mit finanziellen Schwierigkeiten. Mehrere Tochterunternehmen haben bereits Insolvenz angemeldet und weitere könnten folgen.