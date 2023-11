OpenAI CEO Sam Altman wechselt zu Microsoft

Das junge amerikanische Unternehmen OpenAI wollte der Welt segensreiche KI-Systeme bringen. Und versinkt nun im Chaos. Ein Tech-Veteran übernimmt. Und kann jetzt richtig Geld machen. Der abgesetzte CEO von OpenAI, Sam Altman, heuert bei Microsoft an (Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP / picturedesk.com) Spoiler: Der Gewinner dieser Geschichte ist Microsoft.

Über das vergangene Wochenende fiel dem amerikanischen Tech-Konzern das prominenteste Managerpaar der Branche in den Schoß: Sam Altman, ehemals CEO von OpenAI und sein Kompagnon Greg Brockman. Offenbar nicht ganz freiwillig: Am Freitag hatte OpenAI Sam Altman gefeuert. Die Gründe dafür sind unklar. Der zuständige Verwaltungsrat hatte kein Vertrauen mehr in den Mann. OpenAI ist vor allem bekannt für den Chatbot ChatGPT, das Unternehmen gilt als Vorprescher auf dem Feld der Künstlichen Intelligen





falter_at » / 🏆 10. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sam Altman könnte zu OpenAI zurückkehrenSam Altman, am Freitag gefeuerter Chef des ChatGPT-Erfinders OpenAI, könnte wieder zurückkehren. Vor allem Investoren drängen auf Comeback von Altman. Im Hintergrund dürfte ein Richtungsstreit toben.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Technologie trifft Journalismus: Russmedia erweitert seine Kapazitäten mit OpenAI EnterpriseRussmedia geht in der Medienbranche einen Schritt weiter und erweitert seine Kapazitäten dank der Zusammenarbeit mit OpenAI Enterprise. Mithilfe von künstlicher Intelligenz revolutioniert das innovative Unternehmen nicht nur den Journalismus, sondern steigert auch die Service-Qualität für Kunden und Partner.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

OpenAI plant maßgeschneiderte KI-AnwendungenNutzer sollen maßgeschneiderte „GPTs“ - erschaffen können, die auf einzelne Bereiche spezialisiert sind, etwa für Tipps für Geschäftsverhandlungen oder für das Entfernen von Flecken aus...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Aktienverkauf: ChatGPT-Macher OpenAI strebt Bewertung von 86 Milliarden Dollar anOpenAI verhandelt Insidern zufolge derzeit mit potenziellen Investoren über ein Angebot.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Lido Sounds bringt Sam Smith und Parov Stelar nach LinzBei oe24.at finden Sie News, Gerüchte und Skandale rund um ihre Stars und VIP´s aus Österreich und der Welt.

Herkunft: oe24at - 🏆 3. / 68 Weiterlesen »

Kraftklub, Sam Smith – Lido Sounds geht in zweite RundeRund 66.000 Besucher haben bei der Premiere gefeiert, 2024 geht das Linzer 'Lido Sounds' in die zweite Runde. Nun wurden die ersten Bands angekündigt.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »