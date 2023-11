OP-Roboter unterstützt erstmals Kinderchirurgie in Österreich

In der Klinik Donaustadt nimmt man eine Vorreiter-Rolle ein: dort wird ein OP-Roboter erstmals in Österreich auf der Kinderchirurgie eingesetzt. Der Roboter übernimmt aber nicht den Job des Chirurgen, sondern unterstützt ihn.Der Roboter ist nicht einer der Sorte, wo man Angst haben müsse, dass er den Chirurgen ersetzt, erklärt Thomas Benkö, Vorstand der Kinder und Jugendchirurgie der Klinik Donaustadt in einem Video auf Twitter.

Diese werden dann so filtriert, skaliert und sind am Ende sehr viel präziser, als die der Chirurgen. Außerdem wird die menschliche Hand so in ihrem Bewegungsumfang erweitert. Schon im Frühjahr wurden die Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes flächendeckend mit OP-Robotern ausgestattet. Zum Einsatz kommt der technische Helfer auch in der Urologie, Allgemeinchirurgie, Gynäkologie und der HNO-Abteilung.

Nicht nur die Klinik Donaustadt, auch die Klinik Floridsdorf präsentierte im Sommer eine neue Chirurgie-Methode. Denn bei Aorta-Ops können sich im Nachhinein noch Membranen ablösen und für Komplikationen sorgen. Per heißem Draht wird die Membran von der Aorta getrennt, der Eingriff läuft minimalinvasiv und dauert etwa zwei Stunden.Eine schwangere Frau lernte einen Mann auf einer Dating-App kennen. headtopics.com

Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.22.10.2023: Maskenpflicht im Zug? Aufforderung ärgert Passagier. Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen.

Alarm um Fehlbefunde bei Klinik-Pathologie: 10.000 Abstriche müssen neu überprüft werdenWegen Verdachts auf falsche Befunde bei Gebärmutterhalsabstrichen wurden Screenings neuerlich ausgewertet. Die eigene Pathologie „Innpath“ ließ bisher 9000 Gebärmutterhalsabstriche neu befunden. Weiterlesen ⮕

Kein Personal: Pathologie der Klinik Ottakring schränkt Betrieb einLaut internem Schreiben dauern Befunde bis zu zwei Wochen. Der Grund: die „voll einsetzende Pensionierungswelle“ und akuter Personalmangel Weiterlesen ⮕

Starkregen bringt jetzt massig Schnee nach ÖsterreichStarkregen lauert am Montag über Italien und erfasst in der Nacht auf Dienstag Österreich. Im Gepäck hat die Wetterlage einen Kältesturz und Schnee. Weiterlesen ⮕

Starker Schneefall sorgt für Verkehrsbehinderungen in ganz ÖsterreichIn ganz Österreich sorgt starker Schneefall für zahlreiche Verkehrsbehinderungen und Unfälle - nur das Ländle bleibt aktuell verschont. Das zeigt auch ein Blick durch die Bodensee-Livecam. Weiterlesen ⮕

Schlechtes Wetter und Regen in ÖsterreichIn Österreich wird schlechtes Wetter erwartet, mit starkem Regen und Gewittern. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 19 Grad. Weiterlesen ⮕

Schwere Unwetter in Österreich: Murenabgang auf AutobahnStarke Regenfälle und Gewitter haben in Österreich zu schweren Unwettern geführt. Auf der Autobahn A13 kam es zu einem Murenabgang, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die Aufräumungsarbeiten sind noch im Gange. Weiterlesen ⮕