Starker Schneefall sorgt für Verkehrsbehinderungen in ganz Österreich

In ganz Österreich sorgt starker Schneefall für zahlreiche Verkehrsbehinderungen und Unfälle - nur das Ländle bleibt aktuell verschont. Das zeigt auch ein Blick durch die Bodensee-Livecam:

Starker Wind: Ski-Rennen der Herren beginnt am ReservestartWegen starken Windes im oberen Streckenabschnitt beginnt der Riesenslalom der alpinen Skirennfahrer in Sölden etwas weiter unten am Reservestart. Weiterlesen ⮕

Betrugsopfer in ganz Österreich: Falsche 'Polizisten' geschnapptMänner in Wien und Niederösterreich festgenommen, weitere Betrugsfälle in ganz Österreich. Ermittlungen zu Hintermännern laufen. Weiterlesen ⮕

Spektakel für Astronomiefans: Schatten der Erde fällt auf MondSchlechte Nachricht vorab: Die partielle Mondfinsternis ist wohl wegen Wolken nicht überall in Österreich zu sehen. Weiterlesen ⮕

So siehst du heute die Mondfinsternis über ÖsterreichUm 21.34 Uhr wird es ernst: Eine partielle Mondfinsternis wird über Österreich sichtbar. Doch das Wetter spielt nicht überall mit. Weiterlesen ⮕

Angeführt von Raiders-Duo: Österreich jubelt erstmals über EM-Titel im FootballBeim dritten Anlauf sicherte sich das rot-weiß-rote Football-Nationalteam den ersten EM-Titel. Zum „MVP“ wurde Raiders Wide Receiver Philipp Haun gekürt. Weiterlesen ⮕

Sommermärchen im Oktober: Österreich ist Football-EuropameisterKlarer 28:0-Erfolg im Finale gegen Finnland vor 6.419 Fans in St. Pölten. Weiterlesen ⮕