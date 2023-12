Kinderbetreuungsquote auf Höchststand, Kluft zwischen Erwerbstätigkeit von Müttern und Vätern

Im Jahr 2022 wurde mehr geheiratet als im Jahr zuvor, gleichzeitig kamen weniger Kinder zur Welt. Die Kinderbetreuungsquote liegt auf einem bisherigen Höchststand. Ein Spalt klafft zwischen der Erwerbstätigkeit von Vätern und Müttern.





DiePressecom » / 🏆 5. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Zum 70er von Franz Klammer:Als Bernhard Russi 1976 im Ziel zum Franz-Klammer-Fan wurdeEine Besonderheit: Bernhard Russi erlebt den Moment am Patscherkofel 1976 für uns noch einmal – und schildert seine Sicht der historischen Olympia-Abfahrt.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Mutter klagt an: 'So wurde mit tauben Kind umgegangen''Es ist ein Wahnsinn, wie hier mit kranken Kindern umgegangen wird', klagt eine Mutter aus NÖ. Von der Geburt an habe es nur Pannen gegeben.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Ein Kindheitstraum wurde wahr – mittendrin bei Franz Klammers 70-FeierAm 3. Dezember feierte Skikaiser Franz Klammer seinen 70. Geburtstag. Der Feiermarathon fand diese Woche in Klammers Heimat Bad Kleinkirchheim seinen Höhepunkt – mit dabei NÖN-Redakteur Christian Eplinger.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Innsbruck-Wahl: Ex-ÖVP-Vizebürgermeister Anzengruber wurde abgewähltNachdem er seine Gegenkandidatur bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl angekündigt hatte, wurde der Vizebürgermeister nun abgewählt.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Sturm sorgte für Hunderte Einsätze: In NÖ wurde Jäger von Baum erschlagenDie Feuerwehr musste in ganz Österreich ausrücken. Stromausfälle und umgestürzte Bäume. Auch der Flugverkehr war betroffen. Ein Mann kam ums Leben.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Durch Gelbe Tonne wurde ein Viertel mehr Verpackungsmüll gesammeltDie NÖ Umweltverbände ziehen ein Jahr nach der Vereinheitlichung des Müllsammelsystems positive Bilanz. In den gelben Tonnen und Säcken wurden 8.000 Tonnen mehr an Verpackungsmaterial gesammelt. Allerdings landet fälschlicherweise auch anderer Plastikmüll wie Spielzeug im „Gelben“, der dort nicht hingehört.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »