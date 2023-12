Israel erneut aus dem Libanon beschossen

Israel wurde erneut aus dem Libanon beschossen. Die israelische Armee hat das Gebiet angegriffen, von wo aus die Geschosse abgefeuert wurden. Ein israelisches Kampfflugzeug traf ein Ziel im Libanon. Es gibt keine Informationen über mögliche Opfer. Bereits am Freitag gab es Gefechte an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon. Die Hisbollah-Miliz griff israelische Stellungen an. Bei einem Gegenangriff wurden ein Hisbollah-Mitglied und dessen Mutter getötet.

Israels Armee hat keine zeitliche Begrenzung für den Krieg gegen die Hamas festgelegt





2200 Unternehmen befragt:Lebensmittelpreise: Behörde will am Freitag den Prüfbericht vorlegenDie Untersuchung der Bundeswettbewerbsbehörde zu Lebensmittelpreisen ist die größte Untersuchung, die die Behörde je durchgeführt hat.

Schwere Vorwürfe: Was wussten die Fotografen, die die ersten Bilder vom Hamas-Angriff schickten?Wieso waren so rasch Bilder vom Grenzübertritt der Hamas-Terroristen verfügbar, fragt die Plattform „Honest Reporting“ und findet auch ein Foto eines der Fotografen mit dem Hamas-Drahtzieher. Die...

ein Chamäleon | Wiener ZeitungDie Evolution des Krieges trifft Israel wie die Ukraine.

Wo ist denn bloß die Sympathie für Israel hin?Der Antisemitismus ist wieder en vogue – in der arabischen Welt wie in der Kulturszene. Robert Habecks Klarstellung sollte zur Pflichtlektüre werden.

Wollte die Hamas Israel schon früher angreifen?Die Massaker der militant-islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen am 7. Oktober sollten eigentlich schon während des Pessachfestes verübt werden, berichtet die „Jerusalem Post“. Der Iran habe...

