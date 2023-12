Machtkampf im Vatikan: Papst Franziskus gegen Kardinal Burke

Es geht im Folgenden um einen Machtkampf zweier weißer Männer, der eine 86 Jahre alt, der andere 75, aber ich flehe Sie an, lassen Sie sich davon nicht abschrecken! Das Match der beiden ist einerseits so unterhaltsam und andererseits so bedeutsam, dass sich sogar der liebe Gott bestimmt keine Sekunde davon entgehen lässt. Es sei denn, er existiert nicht, was in diesem Fall wirklich jammerschade wäre.

Austragungsort der Schlacht ist der Vatikan, die Namen der Kontrahenten inklusive Funktionsbezeichnung lauten: Papst Franziskus versus Kardinal Raymond Burke. Es gibt im Universum keine Organisation, in der Duelle dramaturgisch feiner ziseliert ablaufen als in der katholischen Kirche. Im konkreten Fall hat Franziskus entschieden, Kardinal Burke dessen vom Vatikan finanzierte Wohnung und auch dessen Gehalt zu entziehen. Dies soll der Papst laut einem Bericht der katholischen Zeitung „La Nuova Bussola Quotidiana“ bei einem Treffen der Leiter der vatikanischen Dikasterien am 2





