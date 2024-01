Dollfuß-Museum in Texingtal soll 2028 leer stehen

Gemäß dem Konzept „Raum schaffen“ sollte das Dollfuß-Museum 2028 leer stehen. In diesem Jahr endet auch der aktuelle Pachtvertrag zwischen der Gemeinde Texingtal und der Familie Dollfuß über das alte Bauernhäuschen. In einem Schreiben wenden sich Leihgeber an die Gemeinde Texingtal: Sie fordern eine rasche Übergabe ihrer Objekte an die Landessammlungen. Eine „Ausräumaktion“ soll bereits diese Woche stattfinden.

Der Plan war eigentlich klar: Im Winter 2021/22 wurde der Melker Verein „MERKwürdig – Zeithistorisches Zentrum“ mit der Neukonzeption des viel kritisierten Dollfuß-Museums in Texingtal beauftragt. Nach einer knapp zweijährigen Projektphase präsentierte das Team rund um Projektleiter Alexander Hauer im Herbst die weitere Vorgehensweise





noen_online » / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Diese 4 Kleinstädte sind Klima-PioniereBis 2040 zur klimaneutralen Stadt werden: Dieses Ziel haben sich 13 Pionier-Kleinstädte in Österreich gesetzt. Vier davon stellen wir hier vor.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Kalte Progression, Überstunden & Co.:Steuern und Abgaben: Diese wichtigen Neuerungen bringt das neue JahrWas für 2024 zu beachten ist: Weitere Maßnahmen zur Abschaffung der kalten Progression. Steuerliche Begünstigung von Überstunden. Spendenabsetzbarkeitsreform tritt in Kraft. Ein Überblick.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Husten und Atemnot – diese Gefahr lauert am ChristbaumDer Christbaum in der Wohnung sorgt nicht nur für wohlige Weihnachtsstimmung, sondern kann auch zu heftigen Atemwegsreaktionen führen.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Mehr im Geldbörserl: Diese steuerlichen Vorteile gibt es im kommenden JahrSteuerlich kommen 2024 Änderungen bei den ersten vier Tarifstufen, gespeist aus dem variablen Drittel der Abschaffung der Kalten Progression. Überstunden werden ebenfalls steuerlich entlastet und auch die Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit tritt in Kraft.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Diese Prominenten und Persönlichkeiten verstarben 2023Auch 2023 musste sich die Welt wieder von zahlreichen Prominenten und Persönlichkeiten verabschieden.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Die prägendsten Sport-Ereignisse des Jahres im Bezirk GänserndorfDiese Sportler, Mannschaften und Vereine haben uns 2023 - wortwörtlich - bewegt:

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »