Herrschaftssitz mit 115 Hektar Grund im Bregenzerwald zum Verkauf

Im Bregenzerwald steht ab sofort ein echter Herrschaftssitz mit 115 Hektar Grund zum Verkauf. Schon der Verkauf an den aktuellen Besitzer sorgte für Schlagzeilen. Am 22. Juli 2022 erfolgte die öffentliche Bekanntmachung, dass mit dem Verkauf einer außergewöhnlichen Alpe wohl eines der luxuriösesten Prestigeobjekte in ganz Vorarlberg, veräußert wird. Auf über 115 Hektar erstreckt sich das Anwesen auf der Alpe Krähenberg mit hauseigener Jagd, Teich sowie Alpsennerei.

Richtet man seinen Blick auf den Herrschaftssitz, jagt ein Superlativ das nächste: 444 Quadratmeter Nettowohnfläche, zehn Badezimmer, acht Schlafzimmer – ein Bauernhaus mit edelster Innenausstattung, mit 150 Jahre altem Holz errichtet. Die von den Besitzern beauftragte Firma Spiegelfeld Immobilien hat der einzigartigen Immobilie eine eigene Homepage gewidmet. Die öffentliche Bekanntmachung gemäß des Grundverkehrgesetze





