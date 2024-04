Der schwach regulierte Markt für Glücksspiel im Internet als Einfallstor für das organisierte Verbrechen

Am 10. Oktober 2023 führten Beamte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Graz sieben Hausdurchsuchungen durch. In der Sterneckstraße in Klagenfurt konnten sie nichts mehr finden. Hier hatte ein unscheinbares Sportwettenunternehmen seinen Sitz. Allerdings hatte die Gesellschaft schon zwei Monate davor Konkurs angemeldet und gründlich sauber gemacht. „Die Geschäftsräumlichkeiten waren schon lange vorher geräumt worden.

Es gibt keinerlei Unterlagen, das Unternehmen existiert nur auf dem Papier“, sagt Rechtsanwalt Michael Ruhdorfer, der das Konkursverfahren abwickelt. Die Staatsanwaltschaft Neapel Nord weiß mehr. Die Behörde ermittelt seit Monaten gegen Mitglieder des berüchtigten Polverino-Clans wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel und Geldwäsche. Das Medienrecht schreibt vor, dass die Namen der Beteiligten anonymisiert werden müsse

