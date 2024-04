Ex-Wirecard-Vorstand nutzte angeblich Wiener Spionagezelle für Geheiminformationen

Der ehemalige Wirecard-Vorstand Marsalek soll eine Spionagezelle in Wien genutzt haben, um einen Laptop mit Geheiminformationen nach Moskau zu schmuggeln. Die Verantwortung für den Skandal wird zwischen den Parteien hin und her geschoben. Es wird spekuliert, welche Staatsgeheimnisse durch den ehemaligen Verfassungsschützer Ott nach Moskau gelangt sein könnten und wer im Hintergrund die Fäden zog.

Neue Details und Vermutungen kamen ans Licht, als bekannt wurde, dass sich der geflüchtete Wirecard-Vorstand Jan mit einem inhaftierten Bulgaren ausgetauscht hat, der angeblich eine Spionagezelle für Russland geleitet hat. In den Chats schreibt Marsalek dem Bulgaren von Schießübungen mit einer Spezialeinheit des FSB und sie besprechen, welche Maßnahmen gegen den russlandkritischen Investigativjournalisten Christo Grozev ergriffen werden könnten

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



DiePressecom / 🏆 5. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Flüchtiger Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek in Verbindung mit russischem GeheimdienstIn den bekannt gewordenen Chats berichtet der flüchtige Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek von seiner Verbindung zu einer Spezialeinheit des FSB und seinen Maßnahmen gegen einen Investigativjournalisten. Es wird deutlich, wie eng verzahnt Marsalek mit dem russischen Inlandsgeheimdienst sein dürfte. Ein in Großbritannien inhaftierter Bulgare, der eine Spionage-Zelle angeführt haben soll, spielt ebenfalls eine Rolle.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Musik- und Gesangverein St. Andrä-Wördern bestätigt VorstandGeneralversammlung des Musik- und Gesangverein St. Andrä-Wördern wählt Ingrid Palzer, Christoph Koberger und Hermanns Gasser erneut in ihre Ämter.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Blasmusikverein Großweikersdorf-Ruppersthal wählte neuen VorstandManuel Huber folgt als Obmann auf Siegfried Leber. Jürgen Sklenar bleibt Kapellmeister.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

AUA-Vorstand: „Gewerkschaft und Betriebsrat wollten sich einfach nicht bewegen“AUA-Vorstandsmitglied Francesco Sciortino über das letzte Angebot der Arbeitgeberseite, die Gehaltsunterschiede im Lufthansa-Konzern und wie es nach den Streiks weitergeht.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

St. Martin: Dorferneuerung startet mit neuem Vorstand durchWiederbelebung: Mit der Neuwahl beginnt eine neue Ära.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

TC Purkersdorf: Polena mit seinem Vorstand wiedergewähltDie jährliche Generalversammlung des TC Purkersdorf fand heuer mit Obmannwahl im Nikodemus statt. Das Vorstandsteam wurde bestätigt.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »