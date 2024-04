Anlagenbetrügereien: Investor im Südburgenland unter Verdacht

Mehrere Anlagenbetrügereien sollen auf das Konto des 70-jährigen Österreichers gehen, der im Südburgenland kein Unbekannter ist.2015 sorgte der Mann als Investor für Aufsehen im Pinkatal. In Eberau (Bezirk Güssing) sollte um 20 Millionen Euro ein Megaprojekt mit 99 Wohnungen für ältere Menschen entstehen."Sonnenresidenz" nannte sich das Bauvorhaben, mit dem 2018 zwar begonnen, das aber mittlerweile von der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) ersteigert wurde und an dem derzeit gebaut wird.

Auf die damalige Frage, warum er das Projekt ausgerechnet im peripher gelegenen Eberau umsetzt, meinte der Investor damals neben anderen Gründen auch folgenden:"Meine Liebe zur Region." Allzu groß dürfte diese aber schlussendlich nicht gewesen sein. Denn wie bereits erwähnt, stand das Projekt lange still, erst seit dem heurigen Frühjahr ist wieder Leben in die Bauruine eingekehrt. Nun hat sich bestätigt, was schon viele vermutet hatten: Das Projekt war von Anfang an zum Scheitern verurteil

