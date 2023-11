Rating minuto a minuto del Bailando 2023: Marcelo Tinelli y un leve repunte

Este martes, en tanto, el programa de Marcelo Tinelli volvió a quedar en el tercer puesto, con 7.2 puntos de rating, uno menos que Los 8 escalones del Millón y 5 menos que el reality de Telefe. Rating del Bailando 2023 de este miércoles 1° de noviembre Si bien continúa en el tercer lugar y no alcanza los esperados dos dígitos, el ciclo de Marcelo Tinelli tuvo este miércoles picos de 9 puntos, en lo que fue una de sus mejores noches de las últimas semanas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MINUTOUNOCOM: Rating minuto a minuto del Bailando 2023: Marcelo Tinelli no logra repuntarEl ciclo de América TV está lejos de los ansiados dos dígitos y ahora lucha por salir del tercer puesto.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Rating minuto a minuto del Bailando 2023: Marcelo Tinelli arranca noviembre preocupadoEl ciclo del expresidente de San Lorenzo parece no remontar y sigue ubicándose en tercer puesto, lejos de los dos dígitos.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Bailando 2023: Romina Uhrig encontró reemplazo para Yanina Latorre en la salsa de tresLa participante del ciclo conducido por Marcelo Tinelli contó quién ocupará el lugar de la panelista en la coreografía.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Filtran el VERDADERO MOTIVO por el que ZAIRA NARA RENUNCIÓ al Bailando 2023La modelo le habría generado una gran pérdida económica a Marcelo Tinelli tras dar un paso al costado.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Qué hay detrás de la renuncia de Zaira Nara al streaming del Bailando 2023Marcelo Tinelli quedó muy ofendido por la renuncia de Zaira Nara, primero por la forma y segundo por la pérdida económica que le generó.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

LANACION: Bailando 2023: la ingeniosa respuesta de Marcelo Tinelli cuando Milett Figueroa aclaró que la salida de ambos “no fue romántica”El conductor y la modelo compartieron una salida y durante la emisión de lunes del Bailando dieron detalles del encuentro, en el que fueron juntos al teatro

Fuente: LANACION | Leer más ⮕