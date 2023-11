Bailando 2023: Romina Uhrig encontró reemplazo para Yanina Latorre en la salsa de tres

“Ella podía ensayar. No se iba a perder la coreo porque yo no fuera. Me parece muchísimo que renuncie porque nadie le faltó el respeto”, añadió la exen el ciclo de Flor de la V, visiblemente enojada porque la dejen en el papel de “la irresponsable”.

Finalmente, a pesar de que la nota de Romina en el ciclo de AméricaTV no fue muy amena, la participante del Bailando terminó anunciando quién ocupará el lugar de Latorre. “El reemplazo lo hace Sol 2. Ya estamos ensayando con ella. No es bailarina, pero le está poniendo todo”, cerró.

Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar La Voz para ahorrar en cientos de comercios!Los Andes

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOZCOMAR: Tenso cruce en vivo entre Yanina Latorre y Romina Uhrig: “Vos a mí no me mandás”La panelista de LAM se indignó con una actitud que tuvo la exparticipante de Gran Hermano.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Romina Uhrig, furiosa con Yanina Latorre: “Debería haber sido responsable y no renunciar”La participante del “Bailando 2023″ habló en “Intrusos” sobre la renuncia de Yanina Latorre a la salsa de tres.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LANACION: Bailando 2023: Yanina Latorre se ofendió con Romina Uhrig y se bajó de la salsa de tresLa panelista de LAM iba a acompañar a la exparticipante de Gran Hermano en la próxima ronda, pero la exdiputada decidió no asistir a un ensayo y la “angelita” estalló

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

CLARINCOM: El día de furia de Yanina Latorre: se peleó con Romina Uhrig y renunció al 'Bailando 2023'La panelista se enojó con la ex GH y se bajó de la salsa de a tres. La ex diputada busca un reemplazo de forma urgente.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Rating minuto a minuto del Bailando 2023: Marcelo Tinelli sufreArranca la semana y el ciclo de América TV sigue sin poder llegar a los ansiados dos dígitos.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: El enojo de Ángel de Brito con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: 'Dos lacras'El jurando del Bailando 2023 apuntó fuerte contra los conductores de Socios del Espectáculo.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕