Massa dijo que si es electo muere definitivamente la grieta

"Muchos me criticaron mi vocación de diálogo con todos los sectores de Argentina. Esa vocación de diálogo va a permitir la unión nacional con integrantes de diferentes fuerzas políticas", señaló Massa en una entrevista para el canal televisivo TN, donde afirmó que quiere"a la Unión Industrial y al sector de los trabajadores con representantes en el gobierno".si hay algo que demostré a lo largo de mi carrera política es que defiendo las instituciones como nadie"

y, respecto de opiniones propinadas por dirigentes de la oposición sobre su persona, señaló:"Esa idea de descalificar a otro en lugar de proponer qué vamos a construir quedó demostrado que es mala idea".

"Tengo la responsabilidad y el desafío de convencer a muchos de los que no nos votaron, ya sea de JxC, de Hacemos por Nuestro País. Para muchos es intentar confiar en mí, decirles que por ellos voy a hacer el mayor esfuerzo desde el 10 de diciembre si me dan la oportunidad"criticó que"Milei pactó con la casta.

"Tuve la responsabilidad de estabilizar Argentina en tal vez su peor crisis de los últimos 30 años", señaló y enumeró las dificultades que presentaron"el acuerdo criminal" con el FMI, la sequía, que"afectó mucha de la estabilidad que los argentinos se merecen".

Además, consideró que fue el candidato que más votos obtuvo en las elecciones generales porque"lo que los argentinos privilegian es un sistema de valores, no quieren la libre venta de armas, ni ver a sus hijos yendo al colegio con un arma en la mochila"."La mayoría de los argentinos no quieren que se vendan órganos, creen que la educación debe ser pública, gratuita y de calidad, como línea de partida para la igualdad.

