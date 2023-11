Partidazo: Defensa y Racing fueron tan generosos que hasta regalaron un punto

La contra del Halcón fue de cuatro contra dos y el cuarteto la terminó tocando de izquierda a derecha -con delicioso taco asistidor de Barbona- hasta que Togni la mandó a guardarel uruguayo Cristopher Fiermarín -reemplazó a Enrique Bologna en la primera parte- le atajó el penal a Gonzalo PioviRacing armó la gran jugada del partido con un excelente toqueteo en campo rival que terminó...

con una gran definición. El exCentral, volviendo de una larga ausencia por lesión, suma dos goles en dos partidos -venía de marcarle a Boca en su regreso- yResumen semanalEste es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PAGINA12: Defensa y Justicia vs Racing, a qué hora y cómo verloRacing visitará esta miércoles a Defensa y Justicia en busca de una victoria que lo acerque a la fase final de la Copa de la Liga, en el encuentro que cerrará la undécima fecha.El partido se jugará desde las 20 en Florencio Varela, con ar...

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Los convocados de Racing para visitar a Defensa y Justicia por la Copa Liga ProfesionalLa Academia enfrentará al Halcón este miércoles con el objetivo de sumar tres puntos que lo dejen en lo más alto de la Zona B.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Defensa y Justicia vs. Racing, por la Copa LPF: hora, dónde ver en vivo y formacionesEste miércoles, la Academia y el Halcón se enfrentan en el Cilindro de Avellaneda en un duelo clave por la clasificación a los certámenes internacionales de 2024. Conocé lo que debés saber del duelo que iniciará a las 20.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Defensa y Justicia vs. Racing, por la Copa LPF: dónde ver en vivo, horario y formacionesEste miércoles, la Academia y el Halcón se enfrentan en el Cilindro de Avellaneda en un duelo clave por la clasificación a los certámenes internacionales de 2024. Conocé lo que debés saber del duelo que iniciará a las 20.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Defensa y Justicia vs Racing por la Copa de la Liga: resultado en vivoLa Academia podría finalizar la fecha en la soledad de la cima de la tabla de su grupo en caso de conseguir una victoria y que Godoy Cruz no se imponga ante Tigre.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

TYCSPORTS: El homenaje de Defensa y Justicia a Lisandro MartínezEl campeón del mundo, que se encuentra recuperándose de una lesión en su pie derecho, pasó por Florencio Varela para ver el partido ante Racing y recibió una camiseta conmemorativa.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕