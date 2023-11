Con hilo, alambre y pelo humano, el pasado y el presente del arte textil dialogan en una muestra

se asientan tapices colgados sobre las paredes creados por artesanas del norte del país a mediados del siglo pasado, ubicados en una suerte de diálogo que concibe otros modos y prácticas, tramados con recortes de telas o patchwork, o que inauguran otro tipo de tejidos concebidos con hilo, alambre o pelo humano.

Así se esparcen las chakanas o cruces andinas de Traverso (1991) sobre las paredes, en"Cielo y agua" y"Tawa Chakana", creadas con bolsas de tela sintética que alguna vez transportaron ropa usada, donada desde los"países centrales" para ser clasificada en China y Corea, luego distribuida a Chile y de allí a Bolivia, y luego a las ferias de Latinoamérica, detalla el galerista Mauro Herlitzka, sobre una actividad que la artista también...

La artista rosarina trabaja desde la experimentación e investigación, a partir de experiencias de desplazamientos cotidianos, relaciones personales y los vínculos afectivos, y sobre aquello que observa en la naturaleza y la sociedad.

"Empecé a experimentar con bocetos de 30 años atrás que eran para hacer en témpera en textil", con los colores disponibles, y las formas geométricas fueron producto de la representación de la quema de humedales como puntos en un mapa, a los que fue uniendo con líneas, obteniendo formas"atractivas compositivamente que remiten un poco al arte Madí", indica.

