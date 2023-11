Defensa y Justicia vs Racing por la Copa de la Liga: resultado en vivo

El conjunto albiceleste podría finalizar la undécima fecha en la soledad de la cima de la tabla de su grupo en caso de conseguir una victoria y que Godoy Cruz no se imponga esta tarde ante Tigre. El Halcón de Florencio Varela, por su parte, se encuentra en el séptimo lugar con 13 puntos y viene de empatar sin goles ante Unión de Santa Fe en condición de visitante.

