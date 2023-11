La DAIA presenta un amparo para suspender el recital de Roger Waters por sus expresiones antisemitas

La DAIA presentó ante la Justicia un amparo con un pedido de medida cautelar solicitando la suspensión del recital de Roger Waters (80) programado para esta noche en el Monumental 'por sus expresiones y mensajes antisemitas' durante su presentación en Uruguay el pasado viernes.

A través de un comunicado la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas manifestó que el músico 'promueve discursos de odio y su conducta viola la Ley Antidiscriminatoria una legislación valiosa que rige en Argentina y que fue promovida por la DAIA'. 'Además de poner en duda la masacre terrorista cometida por Hamas el 7 de octubre asegurando que fue un invento de Israel durante el show en Uruguay insultó al presidente de la Comunidad Judía de Uruguay y acusó a Israel de asesinar al pueblo palestino' remarcó la entidad judía. 'Repudiamos condenamos y consideramos peligrosos los mensajes antisemitas que el ex líder de la banda Pink Floyd viene repitiendo en sus presentación públicas' concluyó. El pasado viernes el músico y compositor británico se presentó por segunda vez en el Estadio Centenario de Montevide





