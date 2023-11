Roger Waters obligado a cambiar su base en Uruguay debido a un boicot

Ante la negativa de varios hoteles y un mensaje del Comité Israelí en Uruguay, el músico británico se vio obligado a hacer base en San Pablo, desde donde volará a Montevideo y Buenos Aires para los shows de la gira 'This is Not A Drill'. El jueves por la noche iba a encontrarse con José Mujica. 'Es un boicot extraordinario basado en mentiras maliciosas. No voy a dejar de denunciar el genocidio en Gaza'. Imagen: AFPY se le nota.

El músico debería estar en Buenos Aires -donde se presentará el martes 21 y miércoles 22, en River Plate-, pero no. Podría estar en Montevideo, pero tampoco. El viernes pasado,dio a conocer la situación, cuando el mismo músico relató que habían cancelado su reserva en el Hotel Faena, y que una reserva posterior en el Alvear se había caído pocas horas después de ser aceptada. Pero la situación escaló, tal como cuenta en esta entrevista exclusiva.Tengo que volar allí directamente el día del show, el viernes 17. Y yoel ex presidente de Uruguay, que es amigo mí

:

PAGİNA12: Roger Waters revisita su propia historiaLa versión 'reimaginada' del Lado Oscuro de la Luna, obra cumbre de Pink Floyd que acaba de cumplir 50 años, propone una atmósfera más austera e intimista. Aquellos efectos sonoros del disco original ahora suenan más tenues y se vislumbra en todo el trabajo una intención más reflexiva que sensorial. Epígrafe: El disco grabado por Waters salió tras un derrotero de singles que fueron viendo la luz mes a mes.

Fuente: pagina12 | Leer más »

AGENCİATELAM: El Inadi y la DAIA advierten sobre 'discursos antisemitas' de Roger WatersEn mayo, el cantante realizó un recital en Berlín donde se vistió con un uniforme similar al de un grupo armado nazi y durante el espectáculo se mostró un cerdo inflable gigante con distintos símbolos, entre ellos la estrella judía. 'Espero que Waters sepa que esto no lo tiene que hacer en Argentina. También espero que si lo hace sea sancionado', dijo el presidente de la DAIA.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más »

PERFİLCOM: Knoblovits: 'Roger Waters tiene un discurso antisemita'El titular de la DAIA cuestionó la llegada del artista al país. Además, afirmó que 'hemos firmado una declaración para pedir que no haya odio en el discurso' de los políticos.

Fuente: perfilcom | Leer más »

PAGİNA12: Los Stones, Roger Waters y el negacionismoEstá en el preciado álbum de imágenes que hacen a la cultura rock en la Argentina: estadios llenos, el Monumental de Núñez o el Unico de La Plata hasta la manija de cuerpos sudorosos -porque siempre es verano- y felices -porque siempre es rock-,...

Fuente: pagina12 | Leer más »

LANACION: Roger Waters vuelve a generar polémica: acusó a Israel de exagerar el ataque terrorista de HamasEl músico británico apoyó la necesidad de defenderse del grupo islamista y no descartó una operación de falsa bandera

Fuente: LANACION | Leer más »

MİNUTOUNOCOM: La postura de Roger Waters sobre Hamas: ¿pone en riesgo sus shows en Buenos Aires?El cofundador de Pink Floyd enfrenta algunas críticas en Argentina antes de sus shows programados para el 21 y 22 de noviembre.

Fuente: minutounocom | Leer más »