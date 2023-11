Roger Waters pide detener el genocidio en Gaza

El exmiembro de Pink Floyd le ofreció una entrevista al diario Página 12, en la que pidió “detengan el genocidio ahora”.

En medio de la negativa de algunos hoteles de Buenos Aires y Montevideo de hospedarlo por sus declaraciones públicas respecto al conflicto en Gaza, y del repudio de legisladores de Juntos por el Cambio a su visita a nuestro país, El exmiembro de Pink Floyd, que actuará en River los días 21 y 22 de noviembre, se expresó en esos términos en diálogo con el diario “Yo sé muy bien lo que siento en el corazón, y no he tenido un solo pensamiento antisemita en toda mi vida”, dijo en primer término. “Lo que condeno es lo que hace el gobierno israelí, y lo seguiré condenando porque está mal, y estuvo mal desde el comienzo –añadió-. Bueno, se terminó el tiempo: ¡Detengan el genocidio ahora! Lo más fácil es señalarme como antisemita, y es porque no tienen un compás moral, no pueden tener un argumento sólido desde el lado israelí de la cuestión

:

PAGİNA12: Roger Waters obligado a cambiar su base en Uruguay debido a un boicotEl músico británico Roger Waters se vio obligado a cambiar su base en Uruguay debido a un boicot de varios hoteles y un mensaje del Comité Israelí en Uruguay. Waters hará base en San Pablo y volará a Montevideo y Buenos Aires para los shows de su gira 'This is Not A Drill'.

Fuente: pagina12 | Leer más »

TELEFENOTİCİAS: Roger Waters salió a defenderse:"No soy antisemita, lo que condeno es lo que hace el gobierno israelí"En medio de la negativa de algunos hoteles de Buenos Aires y Montevideo de hospedarlo por sus declaraciones públicas respecto al conflicto en Gaza , y del repudio de legisladores de Juntos por el Cambio a su visita a nuestro país, en donde planea realizar el próximo 21 y 22 de noviembre una serie de conciertos en River; Roger Waters rechazó ser antisemita y ratificó su condena a"lo que hace el gobierno israelí"."Yo sé muy bien lo que siento en el corazón, y no he tenido un solo pensamiento antisemita en toda mi vida. Lo que conde es lo que hace el gobierno israelí, y lo seguiré condenando porque está mal, y estuvo mal desde el comienzo. Bueno, se terminó el tiempo: ¡Detengan el genocidio ahora! Lo más fácil es señalarme como antisemita, y es porque no tienen un compás moral, no pueden tener un argumento sólido desde el lado israelí de la cuestión

Fuente: telefenoticias | Leer más »

CLARİNCOM: Hospitales en Gaza al borde del colapso durante la ofensiva de IsraelLa situación humanitaria en los hospitales del norte de Gaza es cada vez más dramática debido a la ofensiva de Israel en respuesta al ataque terrorista de Hamas. Veinte de los 36 hospitales en el enclave palestino están fuera de servicio y la falta de agua, electricidad y alimentos es alarmante. Médicos y pacientes relatan la difícil situación. Entrevista con el médico Mustapha Barghouti sobre el futuro del territorio y la lucha nacional palestina.

Fuente: clarincom | Leer más »

PAGİNA12: Israel captura edificios de Hamas en la Franja de GazaSoldados israelíes capturaron varios edificios militares y gubernamentales de Hamas en la Franja de Gaza . Hamas acusa a Israel de organizar una 'mala puesta en escena'.

Fuente: pagina12 | Leer más »

PAGİNA12: El principal hospital de Gaza empezó a enterrar cuerpos en una fosa común'Hay cadáveres esparcidos en los pasillos y las salas refrigeradas de las morgues ya no tienen electricidad', advirtió el director del hospital Al Shifa, Mohamad Salmiya.

Fuente: pagina12 | Leer más »

MİNUTOUNOCOM: Israel toma el control de edificios gubernamentales en GazaEl Ejército de Israel informó que tomó el control de varios edificios gubernamentales en la ciudad de Gaza , incluidos el Parlamento y unas oficinas con instalaciones militares de Hamas. Las tropas también se hicieron con el control de la vivienda del gobernador de Gaza .

Fuente: minutounocom | Leer más »