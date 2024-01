Emboscada en la toma del barrio 8 de Diciembre

No fue un enfrentamiento sino una emboscada por parte de un grupo que busca controlar la toma del barrio 8 de Diciembre. Como los vecinos rechazaban sus pretensiones, les dispararon. Un adolescente de 16 años resultó muerto, mientras que otras seis personas continúan internadas. Los investigadores revisan los videos del momento del ataque producido en plena asamblea, pero hasta el momento no hay detenidos.

En la zona abandonada, atravesada por las vías del ferrocarril Belgrano Sur, se encuentra la toma del 8 de Diciembre. Tiene alrededor de 70 terrenos de unos 10 metros de frente por 30 de profundidad, delimitados por troncos y alambres. Se calcula que hay cerca de 70 casillas de madera con más de 400 personas. Allí, en las proximidades del cruce de las calles..





pagina12 » / 🏆 4. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Últimas noticias de River y novedades del 29 de diciembreEl equipo disfruta de días libres y se prepara para la pretemporada en Estados Unidos. Conversaciones informales con Marcelo Gallardo y cambios en el plantel.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »

La inflación en Argentina alcanza el 25.5% en diciembreEl dato de inflación de diciembre arrojó una suba del 25.5%, es decir, en línea con algunas estimaciones del sector privado, pues lo ubicaban entre el 24 y el 29 por ciento. Es el nivel más alto desde abril de 2002 y la segunda vez en el año que el índice fue de dos dígitos durante dos meses seguidos.

Fuente: iProfesional - 🏆 1. / 97 Leer más »

La inflación en Argentina alcanza el 25,5% en diciembre y el 211,4% en 2023El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación en diciembre fue del 25,5% y del 211,4% en todo 2023, el más alto desde 1990. Los mayores aumentos se registraron en Bienes y servicios varios, Salud y Transporte. La división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Fuente: minutounocom - 🏆 7. / 71 Leer más »

El dólar blue cerró sin cambios y el oficial subió 50 centavosEl dólar blue cerró este viernes sin cambios con respecto a la jornada anterior a $ 1.120 para la venta. El dólar oficial por su parte subió 50 centavos y cotizó a $ 83550 para la venta en el Banco Nación. Seguí todas las instancias del mercado cambiario en esta cobertura en directo de Clarín.El Banco Central compró US$ 300 millones y ya se llevó US$ 1.436 millones en lo que va de enero El monto de este viernes no se alcanzaba desde el 28 de diciembre. Las reservas ya crecieron US$ 905 millones en lo que va del año. Leer más. El dólar blue cerró la jornada sin cambio y cotizó a $1.120 Mantuvo el precio con el que había terminado el jueves. Así en una semana aumentó 95 pesos. El lunes había tocado un pico de $1.150. Tras el duro dato de diciembre el Gobierno afirmó que “la inflación seguirá en torno a los dos dígitos en los próximos meses“ Luego de conocerse que la inflación de diciembre fue de 255 por ciento el Gobierno advirtió que 'la inflación seguirá en torno a los dos dígitos en los próximos meses'

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

El dólar blue bajó $ 30 y cerró a $ 1.120El dólar blue bajó $ 30 este jueves y cerró la jornada a $ 1.120 para la venta en un paréntesis de la tendencia alcista que llevaba en la semana. En tanto el Gobierno sigue con atención la cotización de los dólares financieros. El dólar oficial por su parte subió 50 centavos y cotizó a $ 835 para la venta en el Banco Nación. Seguí todas las instancias del mercado cambiario en esta cobertura en directo de Clarín.El dólar blue bajó $ 30 y cerró a $ 1.120 La cotización paralela que había llegado a caer a $ 1.110 antes del mediodía finalmente concluyó la jornada en $ 1.120. Sucede después de haber subido 125 pesos en la semana: $ 25 el lunes $ 70 el martes y $ 30 el miércoles. Los rubros que más subieron por la inflación en diciembre El que más subió en diciembre fue el de bienes y servicios con 327% de aumento seguido por salud que sufrió un incremento de 326%. Alimentos y bebidas que es uno de los rubros que más afecta el bolsillo registró en diciembre una suba de 297% informó el INDEC

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

2023 cierra con la inflación arriba del 200%: alimentos, encima del promedioEstudios privados estiman que la inflación interanual podría llegar al 210% en diciembre, y que los alimentos se ubicarán por encima de ese nivel general. Diciembre cierra con una variación de entre el 25% y el 30%, la mayor variación de precios desde febrero de 1991.

Fuente: perfilcom - 🏆 10. / 67 Leer más »