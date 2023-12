Últimas noticias de River y novedades del 29 de diciembre

Conocé las últimas noticias de River y todas las novedades de hoy, viernes 29 de diciembre. El Millonario disfruta de unos días libres y el 6 de enero comenzará a trabajar de cara al 2024, mientras se definen altas y bajas en el plantel. Luego de haber levantado una nueva estrella tras coronarse campeón del Trofeo de Campeones 2023, en River ya disfrutan de unos días libres y próximamente comenzarán la pretemporada desde el 6 de enero en Estados Unidos.

Especial agradecimiento para con Marcelo Gallardo. El delantero de 31 años está dispuesto a dejar Eintratch Frankfurt y desde el Millonario ya iniciaron conversaciones informales para conocer su situación. El lateral será nuevo jugador de Athletico Paranaense, que pagará dos millones de dólares por su ficha. El volante y la dirigencia no se pusieron de acuerdo en la renovación y está todo dado para que se vaya del club después de más de cinco años





Novedades del Diablito Echeverri, mercado de pases y últimas noticias de RiverMientras el plantel dirigido por Demichelis disfruta de sus vacaciones, los ojos están puestos en el pase de la joya al City. El Diablito Echeverri, de River al Manchester City: ya cruzan documentación y ultiman detalles.

Rosario Central, finalista de la Copa de la Liga tras superar a River por penalesEl Millonario y el Canalla empataron 0-0 en Córdoba y los de Demichelis no pudieron meter ni un solo tiro desde los doce pasos; Broun atajó tres y los de Russo festejaron por 2-0.

Central eliminó a River en los penalesEl Canalla resistió en los 90' y acertó más desde los 12 pasos: el equipo de Demichelis no metió ningún penal. River hizo algo más de mérito para pasar a la final de la Copa de la Liga en los 90', pero nunca consiguió abrir el partido y Rosario Central se lo hizo pagar caro: tras el 0-0 en el tiempo regular y pasó a la definición. Se cruzará con Platense en Santiago del Estero. El equipo de Russo ganó 2-0 en la tanda de penales y se metió en la final de la Copa de la Liga, donde enfrentará a Platense. River y Rosario Central no se sacaron diferencias, empataron 0-0 y El marcador central, esta noche como lateral derecho, sacó un zapatazo de afuera que por muy poquito no se le clavó pegado a un palo al arquero Broun. se abrió hacia su perfil izquierdo y sacó un remate cruzado flojito El ex Tigre se fue con libertad hacia el arco rival, el partido sigue 0-0

Polémica declaración del presidente de River sobre el formato del fútbol argentinoEl presidente de River Plate, Jorge Brito, generó polémica al expresar su descontento con el formato actual del fútbol argentino. Su declaración provocó una fuerte respuesta del tesorero de AFA, Pablo Toviggino.

