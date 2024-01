Críticas del presidente de la Cámara de Diputados al kirchnerismo

El presidente de la Cámara de Diputados realizó duras críticas a sus pares del kirchnerismo: “Se manejan de forma irracional”.Grilla de Jesús María 2024: mirá acá el festival en vivo, los artistas día por día y precio de entradasEl presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró este lunes que “no se negocia el norte ni las ideas”que envió el Gobierno al Parlamento pero aclaró que “sí se aceptan sugerencias para mejorar el camino hacia la libertad de los argentinos”.

“No se negocia el norte, el objetivo de devolverle la libertad a los argentinos pero sí se aceptan sugerencias que pueden mejorar el proyecto. Estamos para trabajar en conjunto sin negociar la libertad de los argentinos”, aseguró el legislador de La Libertad Avanza (LLA) en declaraciones a radio Rivadavia. Tras considerar que “si un proyecto puede mejorar la calidad de vida de las personas con desregulaciones más creativas van a ser tomadas sin problema”, Menem cuestionó al bloque de Unión por la Patria (UxP), la principal fuerza de oposición en el Congreso, al sostener que es “la máquina de impedir





