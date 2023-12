Central eliminó a River en los penales. El Canalla resistió en los 90' y acertó más desde los 12 pasos: el equipo de Demichelis no metió ningún penal. River hizo algo más de mérito para pasar a la final de la Copa de la Liga en los 90', pero nunca consiguió abrir el partido y Rosario Central se lo hizo pagar caro: tras el 0-0 en el tiempo regular y pasó a la definición. Se cruzará con Platense en Santiago del Estero.

El equipo de Russo ganó 2-0 en la tanda de penales y se metió en la final de la Copa de la Liga, donde enfrentará a Platense. River y Rosario Central no se sacaron diferencias, empataron 0-0 y El marcador central, esta noche como lateral derecho, sacó un zapatazo de afuera que por muy poquito no se le clavó pegado a un palo al arquero Broun. se abrió hacia su perfil izquierdo y sacó un remate cruzado flojito El ex Tigre se fue con libertad hacia el arco rival, el partido sigue 0-





