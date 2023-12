El enojo de Javier Milei con los diputados cordobeses que se suponía le iba a acercar Juan Schiaretti y hasta ahora no han dado señales de vida podría agravarse en las próximas horas cuando el libertario confirme que Natalia de la Sota no votará la reposición del impuesto de Ganancias para los trabajadores. La posición de la diputada puede agravar la bronca de Milei con Schiaretti, que reveló en exclusiva LPO.

El libertario considera, con razón, que le entregó al cordobés cargos importantísimos y no está recibiendo por parte de sus diputados una reciprocidad. 'No dijeron nada del decreto', se indignó en la última reunión de gabinete. La decisión de Natalia de la Sota, abre además tensiones con el actual gobernador Martín Llaryora, que intenta un delicado equilibrio ante Milei. Acaso por eso, desde el entorno de De la Sota trataron de suavizar las diferencias en diálogo con LPO: 'No buscamos confrontar con Llaryora, planteamos nuestras diferencias con respeto





