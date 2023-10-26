250 ألف إسرائيلي يغادرون منازلهم في خضم حرب غزة والاشتباكات على حدود لبنان

التاريخ:قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن حوالي ربع مليون إسرائيلي قد رحلوا عن منازلهم بسبب حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس، ووقوع اشتباكات على طول الحدود مع لبنانوأضافت المتحدثة أنه جرى تسكين حوالي 126 ألفا في مناطق أقل عرضة للخطر، في إطار برنامج إخلاء رسمي.

وغادر حوالي 250 ألفا بشكل طوعي محل إقامتهم، هربا من القتالوأكدت المتحدثة أن السلطات الإسرائيلية أوصت أيضا بمواصلة إخلاء المناطق التي تقع في غلاف غزة، وعلى طول الحدود اللبنانية حتى نهاية العام. غير أنه لا يزال يتعين موافقة الحكومة على ذلكويعارض وزراء آخرون بالحكومة الإجراء ويرونه سابقا لأوانه

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250 ألف إسرائيلي يغادرون منازلهم في خضم حرب غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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