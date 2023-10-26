250 ألف إسرائيلي يغادرون منازلهم في خضم حرب غزة

أعلنت متحدثة باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن حوالي ربع مليون إسرائيلي قد رحلوا عن منازلهم بسبب حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس، ووقوع اشتباكات على طول الحدود مع لبنان.

وقالت المتحدثة إنه جرى تسكين حوالي 126 ألفا في مناطق أقل عرضة للخطر، في إطار برنامج إخلاء رسمي. وغادر حوالي 250 ألفا بشكل طوعي محل إقامتهم، هربا من القتال.وأكدت المتحدثة أن السلطات الإسرائيلية أوصت أيضا بمواصلة إخلاء المناطق التي تقع في غلاف غزة، وعلى طول الحدود اللبنانية حتى نهاية العام. غير أنه لا يزال يتعين موافقة الحكومة على ذلك.كم أسيراً قُتل منذ بدء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة؟بعد مقتل أكثر من 9 آلاف شخص..

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

سوريا.. قصف إسرائيلي على مطار حلب للمرة الرابعة خلال أسبوعينطال قصف جوي إسرائيلي الأربعاء، مطار حلب الدولي في شمال سوريا للمرة الرابعة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي السوري. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تقصف مطار حلب للمرة الرابعة خلال أسبوعينطال قصف جوي إسرائيلي الأربعاء، مطار حلب الدولي في شمال سوريا للمرة الرابعة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي السوري. اقرأ أكثر ⮕

الملكة رانيا عن أحداث غزة: شهدنا معايير مزدوجة صارخة في العالمعلقت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على الأحداث الأخيرة في «حرب غزة»، خلال مقابلة مع قناة «سي إن إن» الأمريكية. اقرأ أكثر ⮕

مسؤول إسرائيلي يشكك في تقديرات الكلفة الحقيقية للحرب في غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

مسؤول إسرائيلي: كلفة الحرب في غزة ستفوق التقديراتقال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية الخميس، إن إسرائيل ستضطر على الأرجح لإنفاق مبلغ أكبر لتمويل الحرب على حركة حماس عما قدره بنك إسرائيل هذا .. اقرأ أكثر ⮕

وزير إسرائيلي: قواتنا تتصرف في غزة بطريقة إنسانية أكثر مما ينبغيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕