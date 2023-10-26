ختام مميز لمهرجان السباحة لأطفال الشارقة

170 طفلاً وطفلة من مختلف مراكز أطفال الشارقة، ضمن الفئات العمرية من 6 سنوات إلى 12عاماً، وذلك في مسبح مركزي الطفل بالحيرة للذكور وفي مركز الطفل بالبطائح للإناث.

هدف المهرجان إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة ربع قرن، وتعزيز الثقافة الرياضية لدى الأطفال وبث روح التنافس الشريف فيما بينهم. وأسفرت نتائج المهرجان بالنسبة للفئة العمرية من 6 إلى 8 سنوات للذكور في سباق 18 متراً في ضربات رجلين ظهر، عن فوز عبد الله ثاني من مركز الطفل بالمدام بالمركز الأول، وفي سباق 18 متراً في ضربات رجلين بطن، فاز ماجد راشد من مركز الطفل بالمدام، وفي سباق 18 متراً حرة فاز خليفة محمد أحمد من مركز الطفل بالخالدية.

أما بالنسبة للفئة العمرية من (6-8) سنوات للإناث فقد فازت فاطمة عمر من مركز الطفل بخورفكان في سباق 18 متراً في ضربات رجلين ظهر، وفي سباق 18 متراً في ضربات رجلين بطن، فازت ريم عمر من مركز الطفل بكلباء،وفي سباق 18 متراً حرة، فازت مهرة جاسم من مركز الطفل بالخالدية. headtopics.com

وفي منافسات الفئة العمرية من 9-12 سنة لفئة الذكور،فاز سعد معاذ من مركز الطفل بالذيد،وفي سباق 18 متراً حرة، فاز هلال معاذ من مركز الطفل في الذيد،وفي فئة الإناث من 9 سنوات إلى 12 سنة وفي سباق 18 متراً ظهراً، فقد أحرزت حمدة جاسم من مركز الطفل بالخالدية المركز الأول،وفي سباق 18 متراً حرة فازت فاطمة جاسم من مركز الطفل بالخالدية.

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