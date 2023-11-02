226.7 مليون دولار أرباح «أمريكانا للمطاعم» في 9 أشهر بزيادة 15.8 %

كما سجلت الشركة زيادة بنسبة 6 % في الإيرادات على أساس المثل بالمثل للأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. إن هذه الزيادة في الإيرادات مدفوعة بالأداء القوي الذي شهدته أكبر 3 علامات تجارية تابعة للشركة - «كي إف سي» و«بيتزا هت» و«هارديز».

وتحسنت هوامش الأرباح المعدّلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 0.7% لتصل إلى 446.5 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، مدعومة بتباطؤ التضخم السلعي والتركيز المستمر على تحسين الكفاءة التشغيلية.

وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم إلى 226.7 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بزيادة 15.8%. مدفوعاً بنمو الاعمال وتحسن الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى تأثير رسوم المطالبة الضريبية لمرة واحدة في مصر البالغة 24.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وحققت الشركة نمواً في صافي الدخل رغم ارتفاع رسوم الاستهلاك المرتبطة بالإفتتاح المتسارع للمتاجر الجديدة بقيمة 6.5 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى جانب التأثير السلبي للمحاسبة التضخمية المفرطة على الأعمال التجارية في لبنان، إضافة إلى انخفاض قيمة العملة في مصر بنحو 10 ملايين دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وشهدت الشركة خلال الربع الثالث من عام 2023 إيرادات بقيمة 655.5 مليون دولار، مع نمو قوي بنسبة 5.9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع صافي أرباح أمريكانا للمطاعم (العائد لمساهمي الشركة الأم) خلال الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 9.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 81.9 مليون دولار. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية، بدعم من المستوى الطبيعي لتضخم أسعار السلع الأساسية. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 21.5% بعد التكيف مع التأثير السلبي للمحاسبة التضخمية المفرطة على الأعمال التجارية في لبنان وانخفاض قيمة العملة في مصر بنحو 8.

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