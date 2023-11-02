استعدادات متسارعة في مدينة إكسبو دبي لاستقبال العالم في COP28.. وخطط لتسهيل وصول الزوار إلى المنطقتين الزرقاء والخضراء

وقالت إنه حرصاً على إيصال رسالة مؤتمر المناخ COP28 ونقل فعالياته للعالم أجمع، فقد تم تجهيز مساحات وأماكن مخصصة للإعلام على امتداد الموقع للتصوير وإجراء اللقاءات، بما في ذلك مركز إعلامي في المنطقة الزرقاء وآخر في المنطقة الخضراء، وكلاهما مزود بجميع التقنيات اللازمة من اتصال سريع بالإنترنت وخدمات الأستوديوهات، وغيرها من أمور تهدف إلى تسهيل مهمة الإعلاميين وتمكنهم من أدائها، لافتة إلى أنه يمكن لوسائل الإعلام استخدام المراكز الإعلامية بشرط التسجيل والحصول على الاعتماد الإعلامي الرسمي.
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WAMNEWS: محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية في تشاد للمشاركة في 'COP28'أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 'رعاه الله'، دعوة إلى معالي صالح كبزابو رئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية في جمهورية تشاد، للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها الدولة...
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