387.6 مليون درهم أرباح «حديد الإمارات أركان» في 9 أشهر

وبلغت الإيرادات 6.48 مليار درهم، مع استقرار هوامش الربح، على الرغم من انخفاض أسعار منتجات الحديد، في ضوء الزيادة المستمرة في تصنيع وبيع المنتجات ذات القيمة المضافة في الأسواق المحلية وأسواق التصدير، إلى جانب ازدهار أنشطة البناء.

وبلغت الأرباح، قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لهذه الفترة، 884 مليون درهم، بزيادة نسبتها 3% عن الفترة نفسها من عام 2022. وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 13.6%، مقارنةً مع 12.1% في الفترة نفسها من عام 2022، فيما بلغ إجمالي إيرادات أعمال وحدة الحديد 5.81 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى، وبلغت أرباح هذه الوحدة 295.3 مليون درهم.

وبلغت إيرادات وحدة مواد البناء 670.7 مليون درهم خلال تلك الفترة. وأرباح الوحدة 92.3 مليون درهم، ويعود ذلك بشكل أساسي للنمو المتزايد للقطاع الإنشائي في الإمارات. ومنذ 31 ديسمبر/ أيلول 2022، واصل صافي القروض المصرفية تراجعه مسجلاً انخفاضاً بنسبة 61% من 1.1 مليار درهم إلى 424 مليون درهم، وبلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك 0.36 في 30 سبتمبر 2023.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تأتي النتائج المالية لمجموعة حديد الإمارات أركان، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، لتؤكد على استمرارية أدائنا المتميز ومرونة أعمالنا، حيث حققنا أرباحا إيجابية على الرغم من ظروف السوق الصعبة، وواصلنا التركيز خلال هذه الفترة على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، فضلاً عن تعزيز الكفاءات ومبادرات تحسين الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، من خلال برنامج التحول المؤسسي ’نماء 2.0».

