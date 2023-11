«بيوفنتشر هيلث كير» الإماراتية تتوسع في جنوب وشرق إفريقيا

وتأتي مذكرة التفاهم لتعزز حضور شركة «بيوفنتشر هيلث كير» في القارة الإفريقية مع تخطيطها لتصدير أربعة منتجات وعلامات تجارية إلى هذه الأسواق، حيث تتطلع الشركة للتوسع بالقارة السمراء، ودخول المزيد من البلدان الإفريقية، والارتقاء بجودة المنتجات الإماراتية، وترسيخ الثقة بعلامتها التجارية في المنطقة.

تحظى «بيوفنتشر هيلث كير»، التي تبلغ قيمتها السوقية ما بين 250- 300 مليون دولار، بشبكة توزيع عالمية؛ وتلتزم بالاستثمار في علوم الحياة وحلول التكنولوجيا الحيوية لتحفيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المرضى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في حين تبلغ القيمة السوقية لشركة (إيزولو لايف) 100 مليون دولار.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في منصة صفقات الأعمال «The Deals Hub»، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي. وتعكس هذه المبادرة المبتكرة التزام غرف دبي بدفع عجلة التجارة والاستثمار العالميين بما يرسّخ مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدة لممارسة الأعمال.

