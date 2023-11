منتدى دبي للأعمال.. 'بيوفنتشر هيلث كير' توقع شراكة للتوسع في القارة الأفريقية

وتبلغ القيمة السوقية لـ"بيوفنتشر هيلث كير"، ما بين 250- 300 مليون دولار أمريكي، فيما تبلغ القيمة السوقية لشركة “إيزولو لايف” 100 مليون دولار أمريكي.وجرى توقيع مذكرة التفاهم في منصة صفقات الأعمال "The Deals Hub"، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي.

