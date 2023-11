بوريل: عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «أفزعني»

Palestinians search for casualties at the site of Israeli strikes on houses in Jabalia refugee camp in the northern Gaza Strip, October 31, 2023. REUTERS/Anas al-Shareefقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إنه «فزع» بسبب العدد الكبير لضحايا القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في غزة، ودعا الأطراف المتحاربة إلى احترام القواعد الدولية للحرب.

وأضاف في بيان على موقع إكس: «بناء على الموقف الواضح لمجلس الاتحاد الأوروبي بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وضمان حماية جميع المدنيين، أشعر بالفزع إزاء العدد الكبير من الضحايا في أعقاب القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين».

وقال بوريل «يجب تطبيق قوانين الحرب والإنسانية دائماً، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالمساعدة الإنسانية».وذكر بيان لحماس أن هناك 400 قتيل وجريح في مخيم جباليا الذي يؤوي عائلات اللاجئين من حروب مع إسرائيل يعود تاريخها إلى عام 1948.ودعا زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إلى وقف القصف الإسرائيلي وهجمات حماس الصاروخية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر ممرات آمنة، كما قالوا إنهم يشعرون بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في المنطقة.

وقال مسؤولون بالأمم المتحدة ومسؤولو إغاثة آخرون، إن المدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر يواجهون كارثة صحة عامة، حيث تكابد المستشفيات لعلاج المصابين الذين يتزايد عددهم مع انقطاع إمدادات الكهرباء. وقال بوريل وهو يكرر نداء الأسبوع الماضي «الأمر يصبح أكثر إلحاحاً بمرور كل يوم، حيث يتردى الوضع بشكل أكبر».ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوات الدولية إلى «هدنة إنسانية» للقتال، قائلاً إن حماس ستستفيد من أي هدنة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAYANNEWS: مصر تدين بشدة الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني لمخيم جباليا بغزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: الإمارات تدين بشدة القصف الإسرائيلي على مخيم جبالياموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة إلى 8796 قتيلاً و22219 مصاباًارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي، إلى 8796 قتيلاً و22219 مصاباً...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: قصف إسرائيلي قرب مستشفى القدس في غزةأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني الثلاثاء، أنّ الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في شمال قطاع غزة قريبة جداً من مستشفى القدس التابع له، والذي نزح إليه آلاف المدنيين للاحتماء من القصف الإسرائيلي...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: إسرائيل: غارة مخيم جباليا استهدفت قيادياً في حماس.. والحركة تنفيفيما أكد الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه شن غارة جوية على مخيم جباليا في قطاع غزة للقضاء على قيادي في حركة حماس، نفت الحركة المسلحة ذلك.وقال الجيش في بيان إن

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مجزرة إسرائيلية في جباليا.. والإمارات تدين القصف العبثيارتكبت القوات الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، مجزرة مروعة جديدة راح ضحيتها مئات الضحايا بين قتيل وجريح في مخيم جباليا

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕