بوريل: عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «أفزعني»

Palestinians search for casualties at the site of Israeli strikes on houses in Jabalia refugee camp in the northern Gaza Strip, October 31, 2023. REUTERS/Anas al-Shareefقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إنه «فزع» بسبب العدد الكبير لضحايا القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في غزة، ودعا الأطراف المتحاربة إلى احترام القواعد الدولية للحرب.
وأضاف في بيان على موقع إكس: «بناء على الموقف الواضح لمجلس الاتحاد الأوروبي بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وضمان حماية جميع المدنيين، أشعر بالفزع إزاء العدد الكبير من الضحايا في أعقاب القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين».
وقال بوريل «يجب تطبيق قوانين الحرب والإنسانية دائماً، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالمساعدة الإنسانية».وذكر بيان لحماس أن هناك 400 قتيل وجريح في مخيم جباليا الذي يؤوي عائلات اللاجئين من حروب مع إسرائيل يعود تاريخها إلى عام 1948.ودعا زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إلى وقف القصف الإسرائيلي وهجمات حماس الصاروخية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر ممرات آمنة، كما قالوا إنهم يشعرون بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في المنطقة.
وقال مسؤولون بالأمم المتحدة ومسؤولو إغاثة آخرون، إن المدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر يواجهون كارثة صحة عامة، حيث تكابد المستشفيات لعلاج المصابين الذين يتزايد عددهم مع انقطاع إمدادات الكهرباء. وقال بوريل وهو يكرر نداء الأسبوع الماضي «الأمر يصبح أكثر إلحاحاً بمرور كل يوم، حيث يتردى الوضع بشكل أكبر».ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوات الدولية إلى «هدنة إنسانية» للقتال، قائلاً إن حماس ستستفيد من أي هدنة.
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