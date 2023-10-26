«إقامة دبي» تحصد 5 جوائز عالمية في مؤتمر لندن للاختراعات والتجارة 2023

حققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي نجاحاً كبيراً في المسابقة العالمية للابتكار، التي أقيمت بمعرض لندن الدولي للاختراعات والتجارة لعام 2023.

وذلك بفوزها عن الاختراع الاستثنائي «سعف» بـ5 جوائز، حاصدة 3 ميداليات ذهبية، إضافة إلى تكريم خاص من جامعة «DUNAREA DE JOS» جمهورية رومانيا واتحاد اختراعات Inova وأيضاً جمهورية كرواتيا كأفضل اختراع أمني.

جاء هذا الاستحقاق تتويجاً لجهود الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي مثلت دولة الإمارات وسط منافسات شاركت فيها 32 دولة، ومئات المخترعين خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر في أوليمبيا كينسينغتون بمدينة لندن تحت إشراف المنظمة الدولية للمخترعين - ويبا (WIIPA). وتألقت إقامة دبي في المعرض العالمي من خلال ابتكارها «سعف»، الذي حصد الميداليات الذهبية الثلاث تكريماً للمشروع الرائد والتفرد الذي يمثله. headtopics.com

إضافة إلى تكريم من جامعة «DUNAREA DE JOS» رومانيا. وأعرب الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن فخره بهذا الإنجاز النوعي في المسابقة العالمية للابتكار. وأكد أن هذا الفوز يعكس الإبداع الذي تتميز به الكوادر البشرية في تطوير حلول مبتكرة ومبدعة بمجال العمل في إقامة دبي، لافتاً إلى أن مشروع «سعف» يعكس النهج الريادي والتطبيق العملي للابتكار.

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