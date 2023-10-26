رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لـ«البيان »: 232 مليون درهم مساهمة الإمارات في «إيفاد» منذ تأسيسه

أكد ألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» التابع للأمم المتحدة أن الإمارات لعبت دوراً رئيساً في إنشاء الصندوق في عام 1977 كونها أحد الأعضاء المؤسسين.

وقال في حوار مع «البيان»: إن «الصندوق» قدم منذ عام 1978 أكثر من 24 مليار دولار في شكل منح وقروض منخفضة الفائدة لتمويل مشاريع في البلدان النامية، ونفذ 1181 مشروعاً وبرنامجاً، وإن المنطقة العربية استحوذت على 149 مشروعاً بتكلفة 6.5 مليارات دولار أمريكي.

وأكد أن مؤتمر الأطراف (COP28) منصة عالمية لمعالجة تغير المناخ، وفرصة للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والعلماء والنقابات العمالية والقطاع الخاص، للتعبير عن مخاوفهم وتقديم حلولهم، مشيراً إلى أن دعم الإمارات أساسي في مكافحة الفقر، وتعزيز القدرة على الصمود في المناطق الريفية في البلدان النامية. headtopics.com

وأضاف: «الاستثمار في الزراعة وسبل العيش الريفية هو الطريقة الأكثر فعالية، للحد من الفقر والجوع، كما أنه يعالج تغير المناخ، من خلال تنويع إنتاج الأغذية وخفض الانبعاثات ومساعدة سكان الريف على التكيف، والصندوق أفضل قناة لتوسيع نطاق التمويل، من أجل القدرة على الصمود في المناطق الريفية، إذ نصل إلى عشرات الملايين من سكان الريف، من خلال برنامج عمل يزيد على 20 مليار دولار أمريكي، وذلك بفضل نموذج أعمالنا الفريد، والتصنيف الائتماني AA +».

ولكن أيضاً بصفتهم شركاء في إدارة المعرفة وحوار السياسات مع الحكومات والجهات المحتملة لتكرار الابتكارات، التي أثبتت جدواها، ولدى الصندوق شراكات قوية مع حكومة دولة الإمارات والمؤسسات القائمة على التنمية ذات الصلة مثل وزارة المالية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي». headtopics.com

كما سيستمر في الاقتراب من الناس، من خلال زيادة أعداد الموظفين العاملين في الميدان من 39 % في عام 2022 إلى 45 % بحلول عام 2024، ويلتزم الصندوق بتخصيص 30 % من تمويله للمناخ للحلول القائمة على الطبيعة حتى عام 2030.وعن تمويل الصندوق للعمل المناخي والنهج المستدام للطبيعة لبناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ قال رئيس «إيفاد»:

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