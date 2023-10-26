«قضاء أبوظبي» تناقش تنفيذ تعديلات قانوني «العمل» و«الخدمة المساعدة»

نظمت دائرة القضاء - أبوظبي، حلقة نقاشية حول «آليات تنفيذ التعديلات الواردة في قانون العمل وقانون الخدمة المساعدة»، بهدف توحيد الاتجاهات القضائية بما يتواءم مع المستجدات التشريعية التي تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2024.

ويأتي تنظيم الحلقة النقاشية، في إطار الجهود الدائرة لترسيخ المبادئ القضائية الداعمة لتحقيق العدالة الناجزة، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإرساء منظومة قضائية رائدة، تواكب جميع التطورات والمتغيرات، تماشياً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التنافسية والريادة عالمياً.

واستعرضت الحلقة، أهداف التعديلات الصادرة، وأثر ذلك في الدعاوى، وآلية نظر القرارات التي ستصدر من وزارة الموارد البشرية والتوطين أمام المحكمة، والمتعلقة بالطلبات التي يقيمها أحد أطراف العلاقة العمالية، متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز مبلغ 50000 درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره. headtopics.com

وبغض النظر عن قيمة المطالبة. وتطرقت الحلقة، إلى حالات وضع الصيغة التنفيذية على القرارات والتسويات التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وكيفية إقامة الدعوى أمام محكمة الاستئناف عند الاعتراض عليها، وسبل بحثها أمام المحكمة، بدءاً من مرورها بمكاتب التحضير، حتى صدور الحكم فيها، والمدد التي حددها المرسوم لرفع الدعوى، ومدة الفصل في النزاع، ومدة السقوط، وآليات احتساب الأيام لتكون أيام عمل، كما ناقشت نوع الطلبات التي تعرض على المحكمة، ومدى جواز تعديلها، وصولاً إلى الطرف الملزم بإخطار المنفذ ضده.

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