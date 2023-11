نادي الخلود يشارك في بطولة اليابان المفتوحة لـ «شيدوكان»

ويقود البعثة الكانشو وليد حسن المرعي الذي يشارك بفئة الكاتا، إلى جانب 5 من اللاعبين، 4 من البنين وفتاة واحدة، ويشاركون في نزالات القتال في الشيدوكان بمختلف الأوزان. وزار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش نادي الخلود قبل المغادرة إلى اليابان تحفيزاً للاعبين المشاركين باسم الإمارات في بطولة العالم.

وثمن الكانشو وليد حسن المرعي رئيس نادي الخلود دعم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش واهتمامه المستمر بنادي الخلود، ما ساهم في تحقيق الكثير من الإنجارات. وشكر رئيس ونادي الخلود والبعثة، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على زيارة النادي قبل السفر إلى اليابان ولقاء اللاعبين وتحفيزهم ودعمهم وحثهم على تحقيق الانتصارات ورفع علم الإمارات في هذا المحفل العالمي.

