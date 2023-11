بايدن يزور مينيسوتا في محاولة للحصول على دعم سكان الريف في الانتخابات

وهذه الولاية الواقعة في منطقة البحيرات العظمى هي أيضاً ولاية دين فيليبس، وهو برلماني مغمور ترشح مؤخراً لانتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية. لكن الرئيس الأمريكي واثق، ما لم تحدث مفاجآت كبرى، من ترشحه عن حزبه للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ويخوض بايدن حملة منذ أسبوعين اتسمت بزيارة العديد من أعضاء حكومته الريف الأمريكي للتأكيد على أن السياسة الاقتصادية والاجتماعية للديمقراطي البالغ (80 عاماً)، تضمن للأمريكيين الريفيين أنهم ليسوا مضطرين للذهاب بعيداً بحثاً عن فرص».

وتسعى الحكومة الأمريكية إلى الترويج للاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي أطلقها بايدن، والتي تشمل، وفقاً للبيت الأبيض، اتصال أفضل بالإنترنت وتحديث الطرق وأنظمة كهربائية أكثر موثوقية وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية.

وسيتطرق الرئيس إلى الدعم الذي وعد به الأنظمة الزراعية المبتكرة والأكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن جهوده لتطوير المنافسة في بعض الأسواق الزراعية لصالح صغار المزارعين. قد يبدو التصويت في المناطق الريفية حاسماً في بعض الولايات المتنافس عليها العام المقبل، لكن سيكون من الشاق على بايدن تغيير اتجاه تصويت الريف الأمريكي الذي يميل بشكل متزايد لصالح الجمهوريين.

ووفقاً لمعهد بيو ريسيرتش سنتر، فاز الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب بأصوات الناخبين الريفيين بفارق كبير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فقد صوت لصالحه 59% منهم في عام 2016، و65% في عام 2020.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: المستشفى الميداني الإماراتي في تشاد يقدم خدماته الطبية لأكثر من 12367 حالة منذ افتتاحهأم جرس في الأول من نوفمبر / وام / يتواصل تدفق الأشقاء السودانيين اللاجئين في جمهورية تشاد وأبناء المجتمع المحلي في مدينة أم جرس بمختلف فئاتهم إلى المستشفى الميداني الإماراتي للحصول علي خدماته الطبية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: إندونيسيا.. توقيف 59 شخصاً للاشتباه في تخطيطهم لهجمات خلال الانتخابات الرئاسيةأوقفت شرطة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا 59 شخصاً على صلة بالحركات الإرهابية، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط/فبراير المقبل...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: قبرص تسعى إلى فتح ممر بحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزةأعلنت قبرص، الثلاثاء، أنها تكثف جهودها للحصول على دعم ملموس من أجل فتح ممر بحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الشارقة.. بيت المثقفين العرب | صحيفة الخليجاتفق عدد من المثقفين والكُتّاب المصريين، على أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يعد رائداً في دعم صناعة النشر العربية، وأحد أهم المعارض الدولية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 'مختبر المبتكرين' في 'ويتيكس' يدعم رواد الأعمالدبي في 31 أكتوبر / وام / تحتضن الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية منطقة ' مختبر المبتكرين ' على مدار أيام المعرض الثلاثة بهدف دعم وتمكين رواد الأعمال.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: نخبة نجوم العالم من 127 دولة يتنافسون في النسخة الـ 15 لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو- 3 ملايين درهم للفائزين بالمراكز الأولى في مختلف المنافسات.• الظاهري : دعم القيادة الرشيدة قاد الإمارات إلى قمة الهرم العالمي للعبة.• 4000 لاعب ولاعبة يتوافدون من خارج الدولة للمشاركة في الحدث.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕