مجموعة 'إي 20' تستحوذ على حصة في 'لاكي فيش' التركية

وقال :"نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز إمكانيات "لاكي فيش" لزيادة الإنتاج وتعزيز تواجدها في السوق إضافةً إلى توسيع نطاقها في الأسواق العالمية عبر توظيف خبراتنا الواسعة ومواردنا العالمية.ومن جانبه عبر إسماعيل أكسوي، الرئيس التنفيذي لشركة "لاكي فيش" عن ثقته بالقدرة على النمو عالمياً من خلال هذه الشراكة مؤكدا أن خبرات "إي 20" في هذا القطاع ستوفر فرصًا جديدة ومتميزة.

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