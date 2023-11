ميسي يكرر صورة أسطورة السلة ويرشح 4 لاعبين للفوز بالكرة الذهبية

ونشر عملاق المنتجات الألماني صورة لبطل العالم مع الخواتم ويظهر فيها بنفس لقطة أسطورة السلة «بل راسل» الفائز بلقب الدوري 11 مرة مع 8 خواتم عام 1996. كل خاتم فيه قصة لميسي، واحد منها فيه 3 نجوم يشير للمرات التي فاز بها منتخب الأرجنتين بكأس العالم وآخر بالرقم 91 وهو عدد الأهداف التي سجلها في عام واحد. وستعرض الخواتم الثمانية للبيع في مزاد وفق التقرير.

وحدد نجم إنتر ميامي حالياً 4 مرشحين لحصد الكرة الذهبية مستقبلاً بعد 15 عاماً من هيمنته وغريمه كريستيانو رونالدو على الجائزة وقال عند سؤاله عمن سيفوز بها: «لبضع سنوات شاهدنا لاعبين يمكنهم الفوز بها، ستكون المنافسة عليها شديدة في السنوات المقبلة مع وجود لاعبين من أمثال هالاند، ومبابي، وفينيسيوس جونيور، كما أعتقد أن لامين يامال، الذي لا يزال صغير السن لكنه لعب بشكل جيد جداً مع برشلونة وسيصبح لاعباً مهماً، يمكنه أيضاً المنافسة عليها.

وعند سؤاله إن كان «أفضل لاعب على مر التاريخ» أجاب ميسي: «كما قلت دائماً، لا أعرف إن كنت أفضل لاعب في التاريخ أم لا. إن كنت واحداً من الأفضل فهذا شيء رائع». وكتب ميسي على حسابه في إنستجرام: «ليس عندي سوى كلمات الامتنان لجميع الناس حول العالم الذين دعموني كثيراً طوال مسيرتي والذين أهديهم خصيصاً هذه الجائزة إلى جانب عائلتي التي كانت دائماً بجانبي. هذه الكرة الذهبية أشاركها أيضاً مع مواطنيّ والجهاز الإداري والمسؤولين، لأنه لولا كأس العالم الذي حققناه معاً لكن من المستحيل أن أفوز بالكرة الذهبية، تهانيّ لجميع الفائزين والكثير من الشكر».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: ميسي يواصل صناعة التاريخ بالكرة الذهبية الثامنةحقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقماً قياسياً جديداً في مسيرته الكروية، بالتتويح بالكرة الذهبية للمرة الثامنة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ميسي يواصل صناعة التاريخ بالكرة الذهبية الثامنةحقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقماً قياسياً جديداً في مسيرته الكروية، بالتتويح بالكرة الذهبية للمرة الثامنة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «ملك الكرة الذهبية» يريد الاستمتاع باللعب مع الأرجنتينفاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة ليمدد رقمه القياسي بعد تفوقه على النرويجي إرلينج هالاند أفضل لاعب في أوروبا والفائز بالثلاثية مع مانشستر سيتي...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تعليق ساخر من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبيةيبدو أن تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، لم ينل إعجاب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: العالم يمنح ميسي كرته الذهبية الثامنةأجمعت الصحف العالمية على أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أسطورة الجوائز الفردية بعد نيله جائزة الكرة الذهبية لأفضل

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: ميسي قائد الأرجنتين يفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕