أوميغا-3 وسيلة فعالة للوقاية من مرض خطير

وتشير مجلة EMBO Molecular Medicine، إلى أن المقصود هنا هي الأمراض المزمنة التي تقترن بمتلازمة التمثيل الغذائي - مرض السكري والسمنة، التي يمكن أن تسبب تليف الكبد. ويتميز تطور متلازمة التمثيل الغذائي بأن الدهون في خلايا الكبد تصبح سامة وتسبب الالتهاب.

وأظهرت نتائج الاختبارات، التي أجريت على الفئران المخبرية أن أوميغا-3 تخفض خطر الإصابة بالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي، حيث بعد تناوله، انخفض لدى الفئران مستوى بيتا سيلولين، الذي يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد (تشكّل ندبة)، وتطور تليف الكبد والسرطان.ويذكر أن دراسات عديدة أثبتت أن تناول أطعمة محتوية على أوميغا-3 يساعد على زيادة الرغبة الجنسية، ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية وتدفق الدم وهو أمر ضروري للشعور بالإثارة.

