تويوتا تبيع 7.5 ملايين سيارة في 9 أشهر.. والأرباح الفصلية تقفز 155%

وقالت تويوتا، أكبر شركة سيارات من حيث المبيعات في العالم، إن الأرباح التشغيلية للثلاثة الأشهر المنتهية في سبتمبر ارتفعت 155.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.44 تريليون ين (9.52 مليارات دولار). وأضافت الشركة إنها باعت سيارات أكثر في كل مناطق العالم بما شمل الولايات المتحدة وآسيا والسوق المحلية على مدى ستة أشهر حتى نهاية سبتمبر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وزادت تويوتا من توقعاتها لأرباح العام بأكمله إلى 4.5 تريليونات ين ارتفاعاً من توقعها السابق بتسجيل ثلاثة تريليونات ين، بما يعود بالأساس إلى عوامل جاءت في صالحها تتعلق بأسعار صرف العملة. وتوقعت الشركة أن يتسبب تراجع الين في 1.18 تريليون ين من تلك الأرباح المتوقعة بعد المراجعة.

والتوقع الجديد يأتي في مقابل متوسط توقعات المحللين بتحقيق الشركة أرباحاً بنحو أربعة تريليونات ين في العام. وقفزت أسهم تويوتا، التي كانت مرتفعة بالفعل بنسبة 4.4% قبيل إعلان نتائج الأعمال الفصلية، على الفور بعد الإعلان بنسبة 5.6% مسجلة 2735 يناً. وباعت تويوتا في الأشهر التسعة الأولى من العام 7.5 ملايين سيارة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAYANNEWS: 5.5 ملايين سيارة مبيعات تويوتا في 6 أشهر والإنتاج يتجاوز 5.7 ملايينموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: أرباح «تويوتا» الفصلية تحلّق 155%.. شكراً لضعف الينأعلنت شركة تويوتا موتور، الأربعاء أنها سجلت زيادة في الأرباح في الربع الثاني تفوق الضعف بدفعة من تراجع الين وقوة المبيعات ورفعت توقعاتها للعام بأكمله بنسبة 50 بالمئة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: أرباح «بي واي دي» الفصلية تقفز 82% إلى 1.42 مليار دولارسجلت شركة «بي واي دي» الصينية المحدودة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: أرباح «الإمارات للاتصالات المتكاملة» تقفز 57.7% في الربع الثالث إلى 504 ملايين درهمموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: ارتفاع إيرادات ماكدونالدز الفصلية 14 % بدعم من ارتفاع المبيعات في أمريكاموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الكرملين: الشركات الغربية لن تغادر روسيا «مجاناً»أعلن الكرملين، الثلاثاء، بأن الشركات الغربية التي تبيع أصولها في روسيا لن «تغادر مجاناً»، وسيتعيّن عليها الامتثال إلى قواعد موسكو الصارمة.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕