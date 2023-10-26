موقعة نارية بين الوداد والترجي في السوبر الإفريقي

القدم بنسختها الأولى، وبلغ نصف النهائي ليلاقي الترجي الرياضي التونسي الذي عاد من بعيد وأطاح مازيمبي الكونغولي الديمقراطي بثلاثية نظيفة أيضاً.

وبسط الفريق البيضاوي المدعوم من جماهيره العريضة، سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الأول فافتتح التسجيل سريعاً عندما أرسل الظهير الدولي يحيى عطية الله كرة طويلة هيأها يحيي جبران برأسه للظهير المندفع أيوب العملود فتابعها الى الشباك.

وأثمر ضغط الوداد عن تعزيز تقدمه عبر جمال حركاس برأسية إرتدت من الحارس وقابلها بيمناه إلى داخل الشباك اثر عرضية طويلة من عطية الله (38). وقلب الترجي الطاولة على ضيفه مازيمبي فعوض تأخره بهدف من دون مقابل في لقاء الذهاب إلى انتصار عريض بثلاثية نظيفة على ملعب «حمادي العقربي» في رادس. headtopics.com

وتابع «التزم اللاعبون دفاعيًا وهجوميًا، والهدف الأول جاء في توقيت جيد... هذا الانتصار يعطينا ثقة، ويعيد الفريق إلى الواجهة الأفريقية». وتمكن الفريق التونسي من انهاء الشوط الأول متقدماً بهدف بفضل المدافع الدولي ياسين مرياح الذي تابع الكرة في الزاوية البعيدة اثر ركنية نفذها رودريغو وتحولت من رأس غيث الوهابي (45+1).

وتألق حارس مازيمبي مجدداً أمام تسديدة بعيدة من مرياح (61)، في حين تصدى حارس الترجي الشاب أمام الله مميش لتسديدة قريبة من المالي شيخ فوفانا (65).

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