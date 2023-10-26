سجال بين دبلوماسيين عرب وإسرائيليين في الأمم المتحدة

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل «حوّلت غزة إلى جحيم دائم على الأرض»، مشيراً إلى أن «هذه الصدمة ستبقى لأجيال وأجيال».

وأضاف: «علينا ألا نخذل الشعب الفلسطيني وهو شعب محاصر ومحتلّ، ويبدأ يومه بالموت وينهيه بالموت ولياليهم يكتنفها الظلام، وليس هناك ضوء إلا ضوء القنابل». ودعا الصفدي إلى إدانة قتل المدنيين، بغضّ النظر عن عرقهم وهويتهم ودينهم وجنسيتهم، لأن هذه هي القيم الإنسانية والأخلاقية، وعلى إسرائيل أن تحترم هذه القيم أيضاً.

من جهته، خاطب المندوب الفلسطيني الدائم رياض منصور أعضاء الجمعية بالقول: «صوّتوا لوقف هذا الجنون، أمامكم فرصة لتقوموا بشيء، لتفعلوا شيئاً، لتعطوا إشارة واضحة، اختاروا العدل لا الانتقام، اختاروا احترام القانون لا أن تمرّروا خرقه، اختاروا السلام لا المزيد من الحروب». headtopics.com

وأضاف: «اختاروا لتضعوا نهاية لما يقرب من 3 أسابيع من حرب ازدواجية المعايير لم نشهدها على مدار عقود، صوتوا لاستعادة مصداقية هذا المكان، والقواعد التي يجسدها، لا تهدروا هذه الفرصة، الحيوات على المحك، وكل الحيوات مقدسة، رجاء أنقذوا الحيوات، صوتوا تأييداً لمشروع قرارنا».

وفي ظل الانقسامات بين الدول الكبرى، فشل مجلس الأمن أربع مرات في إصدار قرار بشأن الحرب. إلا أن المجموعة العربية تأمل بصدور قرار عن الجمعية العامة على الرغم من أنه لن يكون ملزماً. وطرح الأردن مشروع قرار لا يزال قيد النقاش، ويتوقع أن يطرح للتصويت الجمعة. headtopics.com

ويركّز النص على الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة، ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، ومساعدات إنسانية من دون معوقات، ويحضّ الأطراف على حماية المدنيين. ولا يتطرّق النص بشكل مباشر إلى هجوم حركة «حماس»، وهو ما أثار غضب إسرائيل.

وقال المندوب الإسرائيلي جلعاد إردان: إن «أولئك الذين صاغوا القرار يقولون إنهم قلقون بشأن السلام، لكنّ الذين بدأوا الحرب لم يتم ذكرهم حتى». واعتبر أن مشروع القرار إهانة لذكائكم ومكانه مزبلة التاريخ.

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